Уфимец арестован по подозрению в поджоге двух объектов культурного наследия
29-летнего жителя Уфы арестовали по подозрению в поджоге двух расселенных объектов культурного наследия (ОКН) на улице Октябрьской революции, сообщили в пресс-службе городского управления МВД РФ. Номера домов не конкретизировали.
В пресс-службе министерства сообщили «Ъ-Уфа», что пожары были 19 июля.
По версии следствия, фигурант дела — бездомный. Будучи в состоянии алкогольного опьянения он поджог здания зажигалкой на почве ревности. Никто не пострадал.
Подозреваемый признал вину.