Уфимец арестован по подозрению в поджоге двух объектов культурного наследия

29-летнего жителя Уфы арестовали по подозрению в поджоге двух расселенных объектов культурного наследия (ОКН) на улице Октябрьской революции, сообщили в пресс-службе городского управления МВД РФ. Номера домов не конкретизировали.

В пресс-службе министерства сообщили «Ъ-Уфа», что пожары были 19 июля.

По версии следствия, фигурант дела — бездомный. Будучи в состоянии алкогольного опьянения он поджог здания зажигалкой на почве ревности. Никто не пострадал.

Подозреваемый признал вину.

Венера Хисамова