«Уфимскую неделю» будет издавать ИД «Республика Башкортостан»

Как стало известно «Ъ-Уфа», еженедельную газету «Уфимская неделя» будет издавать издательский дом «Республика Башкортостан». «Республика Башкортостан» уже оформила необходимые документы в Роскомнадзоре.

Непосредственно за выпуск будет отвечать коллектив под руководством редактора газеты «Эксперт Башкортостан» Станислава Шахова. Как пояснил господин Шахов, вместо «Эксперта» отныне будет выходить «Уфимская неделя». «Контент газеты составит общественно-политическая тематика, а также полезные потребительские материалы, распространяется она бесплатно. Тираж составляет 60 тысяч экземпляров»,— добавил он. Первый номер «Уфимской недели» планируют выпустить 31 июля.

С мая 1978 года «Уфимская неделя» выпускалась силами муниципального издательского дома «Уфа» в качестве еженедельного приложения к газете «Вечерняя Уфа». На ее страницах публиковались новости республики, официальные сообщения, репортажи с культурных мероприятий, криминальные сводки, а также прогноз погоды, программа телепередач, афиши, объявления и развлекательный контент (гороскопы и сканворды).

25 июня вышел последний номер еженедельника. Причины прекращения издания «Уфимской недели» не назывались.

Олег Вахитов