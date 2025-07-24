«Час волка» на новых «Ракета Театр»

Пятьдесят лет назад, во времена, как выражался поэт, «почти былинные», москвичей восхищали фасадные часыТеатра кукол на Садовой-Самотечной, ныне — ГАЦТК им. С. В. Образцова. Установленные в 1970 году огромные (3x4 м) часы с электроприводом каждый час показывали очередное из 12 изображений животных-кукол, начало часа громким криком возвещал петух, а дважды в сутки — в полдень и полночь — на циферблате появлялись все 12 кукол. Это действо собирало толпу любопытствующих, но не меньшее значение имело явление волка в 11 часов. Оно получило у московских обывателей прозвище «час волка», так как в это время в 1970-е открывалась продажа водки и прочих крепких напитков. После начала антиалкогольной кампании в 1985 году «почетная» роль перешла к сове, олицетворявшей два часа, но она уже не успела попасть в постсоветский фольклор.

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К чему мы все это рассказываем? А вот к чему: Петергофский часовой завод (ПЧЗ) «Ракета» выпустил лимитированную 100 экземплярами серию наручных часов «Ракета Театр». Несложно предположить, что изображения с часов Театра имени Образцова перенесены в качестве часовых меток на циферблат наручных часов: и волк, и сова, и кисонька — все на месте. Изображения аккуратно приютились на черном фоне циферблата: 15 разных цветов, что для мелких картинок очень много. Стальной корпус диаметром 39,5 мм с трендовым объемным сапфировым стеклом содержит мануфактурный механизм ПЧЗ с 40-часовым запасом хода и четырехцветной (впервые для марки) печатью на роторе автоподзавода. Индивидуально пронумерованные часы стоят 260 тыс. руб.— недешево для российских, но если в детстве вы стояли перед фронтонными часами Театра Образцова, то вполне нормально для приступа ностальгии. Тем более что «настоящих» часов на ГАЦТК имени Образцова сейчас нет — они отправлены в Санкт-Петербург на реставрацию, содействие которой оказывает ПЧЗ «Ракета».

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Юрий Хнычкин