Челябинск в топ-3 регионов УрФО по продажам квартир в новостройках

Челябинск находится на третьем месте по доле купленного первичного жилья в ипотеку среди городов Уральского федерального округа в 2024-2025 годах. В Екатеринбурге приобрели 42,1% квартир в новостройках от общего числа по округу, в Тюмени — 26,8%, а в Челябинске — 7,5%, следует из исследования аналитического центра «Домклик» от Сбербанка.

Челябинск среди лидеров и по части проданного в ипотеку вторичного жилья. Здесь первое место также занимает Екатеринбург с долей 18%. Далее с 11,5% идет Челябинск. Замыкает топ-3 Тюмень с 7,2%. Примечательно, что в этом рейтинге на седьмой позиции находится Магнитогорск с показателем 3,4%. Среди городов УрФО, где покупают больше всего квартир в новостройках, он расположился на 17 месте (0,4%).

Что касается необходимых затрат на ипотеку жителями региона, на 2025 год при покупке новой квартиры средний доход южноуральца составляет 130 тыс. руб. Если местный житель решает взять в кредит вторичку, доходы снижаются до 123 тыс. руб.

Виталина Ярховска