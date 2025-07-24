В Самарской области задержаны браконьеры, убившие двух косуль

Специалисты комитета охоты и рыболовства совместно с сотрудниками ГИБДД задержали браконьеров в охотничьем угодье «Висловское» Кинельского района. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального охотничьего ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Автомобиль Volkswagen, на котором передвигались браконьеры, был остановлен для проверки. У пассажиров обнаружили охотничье оружие иностранного производства (калибр 7,62х52), оснащенное тепловизионным прицелом и прибором бесшумной стрельбы. В багажнике находились две туши незаконно добытых сибирских косуль.

Попытка владельца оружия скрыться была пресечена сотрудниками ДПС и специалистами комитета. Возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота».

Алексей Алексеев