Будущие депутаты все в сборе

Избирательная комиссия Новосибирской области завершила прием документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты законодательного собрания региона. В общей сложности на этом этапе на 76 мест в областном парламенте претендуют более 900 человек — из них почти три четверти по партийным спискам. Число партий-участников по сравнению с предыдущими выборами сократилось с десяти до восьми. Политологи не видят причин, которые могли бы привлечь избирателей и прервать многолетний тренд снижения явки на выборы в заксобрание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новосибирский облизбирком принял документы от желающих занять депутатские кресла в законодательном собрании

Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ Новосибирский облизбирком принял документы от желающих занять депутатские кресла в законодательном собрании

Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ

Вечером 23 июля новосибирский облизбирком завершил прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты заксобрания региона. Как сообщили «Ъ-Сибирь» в комиссии, на этом этапе кампании в одномандатных округах намерены баллотироваться 214 претендентов. В заверенных партийных списках 713 человек.

По данным ГАС «Выборы», из 214 выдвинутых в одномандатных округах кандидатов двое уже утратили этот статус. В числе претендентов только восемь самовыдвиженцев, причем сразу трое из них — в округе №37. В партсписках кандидатов в ГАС «Выборы» указаны 714 человек, шестеро из которых уже выбыли из гонки по разным причинам.

В новосибирское заксобрание избираются 76 депутатов: 38 — в одномандатных округах, 38 — по партспискам. Избирательный порог для партий составляет 5%. Голосование пройдет в течение трех дней с 12 по 14 сентября. Дистанционное электронное голосование не предусмотрено.

Принципиальных изменений ни по числу кандидатов, ни по их партийном составу, по сравнению с предыдущими выборами в 2020 году, не произошло. Тогда в одномандатных округах было выдвинуто 220 кандидатов, но в дальнейшем 40 из них было отказано в регистрации, а еще восемь утратили статус уже зарегистрированного кандидата.

При голосовании по партийным спискам пятипроцентный барьер пять лет назад преодолели «Единая Россия» (ЕР, 38,13%), КПРФ (16,63%), ЛДПР (13,58%), «Новые люди» (6,92%), «Справедливая Россия» (6,12%) и Партия пенсионеров (5,69%). Не смогли выполнить эту задачу «Родина» (3,24%), «Зеленые» (2,64%), «За правду» (1,97%) и Партия роста (1,37%).

На этот раз при отсутствии новых игроков число партий-участников сократилось до восьми. За прошедшее после предыдущих выборов время «За правду» влилась в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», а Партия роста стала частью «Новых людей».

Явка на выборы в новосибирское заксобрание последние три кампании последовательно снижалась. В 2010 году она составила 35,9%, спустя пять лет — 30,6%. В 2020 году на избирательные участки пришло 28,1% имеющих право голоса жителей области. Новосибирский политолог Алексей Мазур считает, что роста внимания избирателей к выборам этого уровня не стоит ожидать и сейчас.

«Исход выборов предопределен на 90% как в округах (где, как правило, есть фаворит, которому не мешают конкуренты из других партий), так и по партийным спискам, а в отсутствии интриги избирателя труднее убедить прийти на участки. К тому же, сузился спектр представленных политических сил, а оставшиеся малоотличимы по основным лозунгам. Но, может быть, нас удивят новой технологией по мобилизации электората»,— сказал он «Ъ-Сибирь».

Согласен с ним и политолог из Алтайского края Константин Лукин, по мнению которого в последние годы в Сибири чаще всего проходят выборы референдумного типа.

Регистрация кандидатов завершится 1 августа.

Валерий Лавский