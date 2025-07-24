В пензенском микрорайоне Заря планируют построить бассейн за 6,8 млн рублей

В микрорайоне Пензы Заря хотят построить плавательный бассейн. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Заказчик работ — управление капитального строительства Пензы. Отправить заявку можно до 31 июля. На строительство бассейна готовы потратить 6,8 млн руб.

Подрядчику предстоит, в частности, заняться инженерными изысканиями и подготовить документацию для строительства. Работы необходимо выполнить до 30 декабря этого года.

Павел Фролов