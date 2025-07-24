Экологические маршруты по особо охраняемым территориям Оренбуржья включили в федеральный реестр

На сайте Минприроды России запустили единый реестр экотроп и туристических маршрутов, которые проходят по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) федерального значения. В реестре находятся шесть экологических маршрутов Оренбуржья, сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что в реестр вошли следующие маршруты: «Где живет бобр?», «Дыхание степи», «Летопись природы», «Очарованный странник (большой круг)», «Очарованный странник (малый круг), «Путь к цапле». Расположены они в государственных природных заповедниках «Оренбургский» и «Шайтан-Тау». Тропы подходят как подготовленным, так и начинающим туристам.

Каждый маршрут проверен на предмет экологической безопасности, чтобы исключить ущерб «уникальным экосистемам и беспокойство диких животных». Включение маршрутов в федеральные базы данные дает открывает возможности для финансирования и продвижения оренбургских экотроп на всероссийском уровне.

Руфия Кутляева