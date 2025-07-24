В Сызрани у рецидивиста изъяли боеприпасы

В Сызрани в отношении неоднократно судимого за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков местного жителя возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения боеприпасов. Об этом сообщили сегодня в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

При осмотре квартиры уголовника в одной из комнат оперативники обнаружили 27 похожих на патроны предметов.

«Согласно результатам экспертизы, мужчина незаконно хранил спортивно-охотничьи патроны, изготовленные промышленным способом, предназначенные для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия калибра 5,6 мм и пригодные к стрельбе»,— уточнили в полиции.

На допросе задержанный рассказал, что коробку с патронами нашел на улице. Знал, что нарушает закон, но все равно оставил боеприпасы себе. Эта версия сейчас проверяется.

Алексей Алексеев