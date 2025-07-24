Старейшую пермскую типографию присоединят к новосибирскому издательству

АО «Издательско-полиграфический комплекс “Звезда”» реорганизуют путем присоединения к другой компании. Как свидетельствуют данные Rusprofile, процесс был начат 20 марта, а запись об этом была внесена в ЕГРЮЛ налоговой службой по Новосибирской области. Как отмечает Business Class, ИПК «Звезда» будет присоединен к АО «Советская Сибирь» (Новосибирск).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации издания, с 1 августа типография будет заниматься печатью газет как обособленное подразделение АО «Советская Сибирь», сохранив прежний фактический адрес: Пермь, ул. Дружбы, 34. Решение о реорганизации пермской компании принято управляющим АО в рамках стратегии развития холдинга, утвержденной правительством РФ.

АО «Советская Сибирь» зарегистрировано в 2004 году. Основной вид деятельности — печатание газет. Управляющая организация — АО «Российские газеты». Согласно официальному сайту, «Советская Сибирь» является крупнейшей типографией Сибири и Дальнего Востока, а также одним из лидеров полиграфической отрасли России. Выручка за 2024 год составила 1 млрд руб., чистая прибыль — 220 млн руб.

ИПК «Звезда» основан в 1922 году, является одной из старейших типографий Перми. На данный момент часть производственного комплекса «Звезды» по ул. Дружбы, 34, задействована под выпуск полиграфической продукции, часть сдается в аренду. На базе ИПК печатаются более десяти региональных периодических изданий, а также федеральная «Российская газета». Единственным владельцем и управляющей организацией АО «ИПК “Звезда”» с мая 2024 года является АО «Российские газеты». Выручка общества по итогам 2023 года составила 148 млн руб., чистая прибыль — 17 млн руб.