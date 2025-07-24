Уралсиб расширил возможности онлайн-обслуживания для клиентов-нотариусов

Банк Уралсиб запустил новый раздел «Сделки нотариуса» в онлайн-банке для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн». Он доступен для клиентов, у которых открыт Публичный депозитный счет нотариуса (ПДСН) в Банке Уралсиб с условием начисления процентов в разрезе депонированных сумм.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

В разделе «Сделки нотариуса» можно создать новую сделку, оформить к сделке распоряжение о зачислении денежных средств на ПДСН, полученных от депонента или распоряжение о списании денежных средств в пользу получателя с ПДСН.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для бизнес-клиентов можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июля 2025 года насчитывает 198 точек продаж и 1344 банкомата.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»