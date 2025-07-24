В Димитровграде осужден педофил-порнограф

Суд признал 44-летнего жителя Димитровграда виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней и изготовлении порнографии (ч. 4 ст. 132; ч. 2 ст.242.2 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы. Об этом сообщает СУ СКР по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие и суд установили, что с 2021 по февраль 2025 года обвиняемый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы. Происходящее он снимал на телефон.

После этого фигурант дела пытался продать фотографии девочки через мессенджеры в интернете. Силовики раскрыли несколько эпизодов преступления. По ходатайству следователя обвиняемого арестовали до суда.

Георгий Портнов