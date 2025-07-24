В прокуратуре Саратовской области раскрыли итоги работы с начала 2025 года

В ходе заседания коллегии прокуратуры Саратовской области, которое состоялось сегодня, 24 июля, под председательством прокурора региона Сергея Филипенко, были озвучены итоги работы в январе-июне этого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Так, за указанный период в органы прокуратуры области поступило более 38 тыс. жалоб, разрешили свыше 24 тыс. обращений, 7,5 тыс. граждан приняли на личном приеме. В рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод зафиксировано более 45 тыс. нарушений, права более 156 тыс. граждан защищены. К дисциплинарной и административной ответственности по прокурорским требованиям и постановлениям привлечено 13,6 тыс. человек, количество возбужденных уголовных дел составило 88, более 1 тыс. человек вынесли предостережения о недопустимости нарушения закона.

В январе-июне на саратовских предприятиях удалось добиться погашения задолженности по зарплате на общую сумму свыше 80 млн руб. Принятые меры позволили избежать массовых сокращений. Число поступивших в региональную прокуратуру жалоб на нарушения прав в сфере здравоохранения превысило 500.

Надзорное ведомство указало на сохранение проблемы формирования достаточного количества земельных участков для многодетных семей, а также высокого износа сетей. Благодаря вмешательству прокуратуры погашена задолженность по исполненным контрактам на сумму более 50 млн руб.

С начала 2025 года в Саратовской области восстановили права более 200 детей, являющихся инвалидами, на получение медикаментов и средств реабилитации, примерно 30 семей получили необходимую социальную поддержку. В муниципальную собственность вернули объекты коммунальной сферы на 192 млн руб. и земельные участки на 30 млн руб. На заседании коллегии также отметили последовательную работу по противодействию коррупционным проявлениям.

Павел Фролов