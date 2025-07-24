В Самарской области суд обязал администрацию сельского поселения принять в собственность площадку

Суд удовлетворил требования прокуратуры Волжского района обязать администрацию сельского поселения Лопатино принять в муниципальную собственность детскую игровую площадку, а также провести объект в надлежащее состояние. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, универсальная детская площадка находится возле дома №5 на Николаевском проспекте в Южном городе-1 и принадлежит муниципалитету. Однако администрация не приняла меры по своевременному принятию объекта и не проводит мероприятия по содержанию и ремонту площадки. В связи с этим прокуратура обратилась в суд.

Решение суда не вступило в законную силу. Прокуратура Волжского района контролирует фактическое устранение выявленных нарушений.

Руфия Кутляева