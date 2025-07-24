В Мишкинском округе главу фермерского хозяйства подозревают в мошенничестве

Сотрудники УФСБ России по Курганской области вскрыли хищение 3,3 млн руб. из государственного бюджета главой крестьянско-фермерского хозяйства Мишкинского муниципального округа. Управление СКР по Курганской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба силового ведомства.

По версии следствия, предприниматель предоставил в региональный департамент агропромышленного комплекса сведения, что на арендованном им участке площадью 650 га якобы проводятся культуротехнические работы. В рамках госпрограммы «Развитие АПК» ему выделили субсидии для компенсации части затрат. Похищенные средства глава крестьянского хозяйства потратил на личные нужды.

Дома и на работе у бизнесмена провели обыски и изъяли документы, представляющие интерес для следствия. На имущество обвиняемого наложили арест.

Виталина Ярховска