Производство мебели в Прикамье выросло больше чем на на треть

Индекс промышленного производства в Пермском в январе – июне 2025 года снизился по сравнению с январем – июнем 2024 года на 1,8%. Об этом сообщает Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Наибольшее снижение показали производители электрического оборудования (-41,3), предприятия в сфере полиграфической деятельности (-32,3%) и добычи металлических руд (-30,3%).

При этом отмечен рост индекса в сфере производства мебели (+36,8%), машин и оборудования (+16,2%) и пищевой промышленности (+5,3).