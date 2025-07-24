Власти Китая помогут пенсионерам ежемесячной субсидией

Пожилые граждане Китая смогут получать ежемесячную субсидию от правительства на покрытие расходов, связанных с лечением, реабилитацией, социальным обслуживанием. Как говорится в совместном заявлении министерств гражданской администрации и финансов КНР, размер субсидии установлен на уровне 500–800 юаней (5,5 тыс.— 8,8 тыс. руб.) и выдаваться она будет в форме электронных купонов.

Программа субсидирования будет запущена уже в этом месяце в тестовом режиме сначала в нескольких провинциях и крупных городах КНР. В зависимости от результатов, планируется расширить ее на все остальные провинции до конца 2025 года. Расходы по выплате субсидий на 90% берет на себя центральное правительство, а остальные 10% лягут на плечи местных властей. Действие программы рассчитано на 12 месяцев, но условия и сроки могут быть «оптимизированы».

Сумма субсидии по меркам Китая значительна, но критерии выдачи огранивают число получателей, поскольку они должны иметь «умеренную или значительную степень инвалидности или полную инвалидность». Как ожидают китайские власти, такая помощь будет стимулировать развитие сферы обслуживания пожилых людей с инвалидностью, снимет часть нагрузки с их родных и близких и в конце концов приведет к росту внутреннего потребления в целом. Сейчас в Китае около 22% населения составляют люди в возрасте от 60 лет и старше, в последние годы эта доля стабильно растет. Людей в возрасте старше 65 лет в Китае уже более 216 млн.

Алена Миклашевская