В Башкирии ожидаются дожди и грозы

В Башкирии завтра, 25 июля, ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, сообщили в пресс-службе госкомитета ЧС по республике. Ветер ожидается северный, северо-западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Столбик термометра ночью покажет +12,+17°, днем +22,+27°. На отдельных участках дорог ночью и утром ожидается туман, видимость 500 м и менее.

В Уфе местами ожидается кратковременный дождь с грозами. Ветер северный, северо-западный 5-10м/с, днем местами порывы до 14м/с. Температура воздуха ночью составит +13,+15°, днем +24,+26°.

Венера Хисамова