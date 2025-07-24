Матвиенко: встреча Путина и Трампа состоится рано или поздно

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко считает, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа однажды состоится.

«Думаю, что рано или поздно такая встреча безусловно состоится. У меня такое ощущение»,— сказала спикер Совфеда, на брифинге об итогах весенней сессии парламента. Она также отметила, что при острой потребности подготовка такой встречи может уложиться в месяц.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обсуждал с Белым домом встречу лидеров в Китае. Туда сейчас готовится визит Владимира Путина.

Господин Песков также отметил, что телефонный разговор между президентами может быть оперативно организован в случае необходимости. Последний раз главы государств говорили 3 июля. После этого Дональд Трамп пригрозил России 100-процентными пошлинами на товары и возобновил поставки оружия Украине через страны ЕС.