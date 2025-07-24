Прокуратура внесла представление в адрес администрации Жигулевска за отписку

Прокуратура Жигулевска внесла представлена в адрес администрации города после жалобы местного жителя на отписку чиновника после обращения. Местные власти не предоставили ответ на вопрос через платформу «Госуслуги. Решаем вместе», получает ли город и автотранспортное предприятие доход с рекламной обклейки автобусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Чиновники ответили не по существу обращения, вследствие чего горожанин обратился в надзорное ведомство. В прокуратуре доводы жителя Жигулевска нашли подтверждение. Составлено постановление об административном нарушении ст. 5.59 КоАП в отношении сотрудника мэрии. Размер штрафа может составить от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.

Андрей Сазонов