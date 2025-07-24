Захарова назвала фейком заявления НАТО о причастности России к кибератакам

Обвинения НАТО в адрес России в причастности к кибератакам бездоказательны не соответствуют действительности. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Заявления НАТО от 18 июля на тему якобы причастности России к кибератакам — это очередной, конечно, фейк, политически мотивированный фейк»,— сказала госпожа Захарова на брифинге. По ее словам, такие заявления — «обыденный пропагандистский прием» западных стран.

Речь идет об обвинении, опубликованном на сайте альянса 18 июля. В нем говорится, что Эстония, Франция, Великобритания и США установили «злонамеренную активность в киберпространстве, нацеленную против ряда стран-союзников по НАТО» со стороны российской службы военной разведки (ГРУ). Конкретные случаи подтвержденных кибератак со стороны России в заявлении не приводятся.

Также Мария Захарова напомнила, что по инициативе России в рамках ООН в 2024 году создан межправительный реестр контактных пунктов по реагированию на компьютерные инциденты. Он позволяет оперативно связываться специалистам государств для обмена информации, рассказала представитель МИД.