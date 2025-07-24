Валовый надой молока в Удмуртии увеличился на 5,9% в январе—июне

В сельскохозяйственных организациях Удмуртии насчитывалось в первом полугодии 284,1 тыс. голов крупного рогатого скота,что на 3,2% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Удмуртстата. В это число входит 114,7 тыс. коров, что на 3% больше при сравнении год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поголовье свиней, овец и коз сократилось на 3,8% и 4,5% соответственно, до 212,7 и 4,4 тыс. голов. Скота и птицы на убой произвели 72,2 тыс. т (+0,3% год к году).

Валовый надой молока за шесть месяцев составил 516,2 тыс. т, увеличившись на 5,9% за год. Одна корова в среднем давала 4,5 тыс. кг молока (прирост год к году 3,3%).

Производство яиц, напротив, уменьшилось на 3,6% и составило 466 млн шт. Средняя яйценоскость одной курицы составила 168 яиц (-1 шт. год к году).

Сельскохозяйственные организации Удмуртии по объемам производства молока в первом полугодии находились на втором месте в ПФО, яиц — на пятом, скота и птицы — на седьмом.