«Молот» продолжил сотрудничество с чемпионом КХЛ

Молот» и ярославский «Локомотив» продолжат спортивное сотрудничество в сезоне-2025/2026. Согласно договору, игроки команды из КХЛ могут выступать за пермский хоккейный клуб. Это сотрудничество продолжается с 2021 года. В прошлом сезоне ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина.

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Уже известно, что из системы ярославского «Локомотива» в «Молот» командированы нападающий Илья Роговский, а также защитники Ярослав Лабуткин, Андрей Малявин и Иван Пирогов.

Илья Роговский прошедший сезон провел в составе «Лэнгли Ривермен», где в 39 матчах набрал 35 (15+20) баллов по системе «гол + пас». Ярослав Лабуткин в прошедшем сезоне дебютировал в рамках ВХЛ в составе «Молота». В 26 матчах 21-летний защитник набрал 6 (0+6) баллов за результативность. Андрей Малявин в сезоне-2024/2025 провел 37 матчей в составе «Молота», в которых набрал 8 (2+6) баллов за результативность при показателе полезности «+5». Иван Пирогов также за «Молот» сыграл в 39 матчах и набрал 3 (0+3) балла по системе «гол + пас» при показателе полезности «–4».