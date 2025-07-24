Си Цзиньпин назвал Евросоюз «важным полюсом многополярного мира»

В Китае рассматривают Евросоюз как «важный полюс многополярного мира» и поддерживают его стратегическую автономию. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой в Пекине, где сегодня проходит саммит ЕС — Китай. При этом он подчеркнул, что между Китаем и Европой нет фундаментальных конфликтов интересов или геополитических противоречий.

«Китай всегда рассматривал и развивал отношения между Китаем и ЕС со стратегической высоты и долгосрочной перспективы, рассматривал Европу как важный полюс многополярного мира и последовательно поддерживал европейскую интеграцию и стратегическую автономию ЕС»,— цитирует агентство «Синьхуа» Си Цзиньпина.

При этом он выразил надежду, что «ЕС также будет уважать путь и систему, выбранные китайским народом, уважать коренные интересы и основные проблемы Китая и поддерживать развитие и процветание Китая».

Сегодня в Пекине проходит 25-й саммит ЕС — Китай. Мероприятие пришлось на год 50-летия с момента установления двусторонних отношений между сторонами. В нем принимает участие премьер Госсовета КНР Ли Цян. Руководство ЕС планировало помимо двусторонних отношений обсудить военный конфликт на Украине. Изначально саммит должен был занять два дня, но сроки его проведения сократили после визита в Европу главы китайского МИДа Ван И.

Анастасия Домбицкая