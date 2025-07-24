В действиях экс-главы Осы выявили нарушение антикоррупционного законодательства
Прокуратура Осинского района Пермского края выявила нарушение антикоррупционного законодательства в действиях бывшего главы муниципалитета Алексея Григорьева.
Алексей Григорьев.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, бывший глава городского округа – глава администрации Осинского городского округа лично согласовал предоставление близкому родственнику в аренду земельного участка. После этого между администрацией городского округа и близким родственником господина Григорьева были заключены договоры купли-продажи двух земельных участков. В нарушение требований законодательства о противодействии коррупции, уведомление о возникшем конфликте интересов при исполнении должностных обязанностей чиновник нее направил.
Прокурор Осы обратился в суд с исковым заявлением о признании в действиях бывшего главы муниципалитета факта конфликта интересов, признании указанных сделок ничтожными. Участки должны быть возвращены в собственность муниципалитета.
Господин Григорьев руководил Осинским округом с 2020 года по февраль 2025 года.