В действиях экс-главы Осы выявили нарушение антикоррупционного законодательства

Прокуратура Осинского района Пермского края выявила нарушение антикоррупционного законодательства в действиях бывшего главы муниципалитета Алексея Григорьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Григорьев.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Алексей Григорьев.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, бывший глава городского округа – глава администрации Осинского городского округа лично согласовал предоставление близкому родственнику в аренду земельного участка. После этого между администрацией городского округа и близким родственником господина Григорьева были заключены договоры купли-продажи двух земельных участков. В нарушение требований законодательства о противодействии коррупции, уведомление о возникшем конфликте интересов при исполнении должностных обязанностей чиновник нее направил.

Прокурор Осы обратился в суд с исковым заявлением о признании в действиях бывшего главы муниципалитета факта конфликта интересов, признании указанных сделок ничтожными. Участки должны быть возвращены в собственность муниципалитета.

Господин Григорьев руководил Осинским округом с 2020 года по февраль 2025 года.