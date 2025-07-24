Механик нижегородского теплохода «Капитан Загрядцев» умер в Ростовской области

На теплоходе «Капитан Загрядцев» нижегородского АО «Волга-Флот» произошел групповой несчастный случай. В результате один человек погиб, еще один получил травмы, сообщили в Госинспекции труда в Нижегородской области.

Происшествие случилось вечером 23 июля при отходе от причала Старая Станица на реке Дон в Константиновском районе Ростовской области. Там оборвался швартов, из-за чего старший механик получил повреждения, от которых умер по пути в больницу. Также пострадал третий помощник, он получил травму ноги.

Гострудинспекция начала расследование несчастного случая на производстве.

Галина Шамберина