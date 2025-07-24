В Челябинской области на 7% снизилось число зарегистрированных преступлений

По итогам шести месяцев 2025 года в Челябинской области зафиксировано снижение уровня преступности на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая информация была представлена на расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Челябинской области, сообщает пресс-служба полицейского главка.

Всего за первое полугодие в органы внутренних дел поступило более 350 тыс. сообщений, в том числе более 26 тыс. о преступлениях. В этом году почти на 20% сократилось число «пострадавших от преступных посягательств». На 13,7% снизилось количество умышленных убийств, на 11,3% — фактов причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе, на 15,4% со смертельным исходом.

Также уменьшилось количество имущественных преступлений. Грабежей за шесть месяцев зарегистрировано почти на треть меньше в годовом выражении, краж — на 8% мошенничеств — на 6%.

Помимо этого, полиция отмечает значительное снижение уровня уличной преступности — на 22,5%. В том числе на 13,5% сократилось число фактов причинения тяжкого вреда здоровью, на 37,8% — уличных грабежей и на 30,5% краж.

В целом раскрываемость преступлений в Челябинской области выросла на 5,3 процентных пункта до 61,6% от общего количества зарегистрированных фактов. Раскрываемость разбоев достигла 100%.