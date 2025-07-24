На 5,4% увеличилось производство куриных яиц в Липецкой области

За шесть месяцев 2025 года количество произведенных куриных яиц в Липецкой области увеличилось почти на 24 млн штук, достигнув показателя 441,2 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года разница составляет 5,4%. Об этом сообщили в правительстве Липецкой области.

Основным производителем и поставщиком куриного яйца в Липецкой области является сельхозпредприятие, две площадки которого расположены в Липецком округе и Грязинском районе. В день там получают 1,6 млн яиц. За первое полугодие 2025 года на предприятии произвели 287 млн штук.

«Липецкая область входит в число регионов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. Поэтому положительная динамика в сфере производства пищевой продукции — хорошая новость не только для региона, но и России в целом»,— рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По подсчетам минсельхоза региона, чтобы обеспечить потребности населения, надо производить порядка 290 млн яиц в год. В прошлом году вместе с инкубационным яйцом в области произвели 851,4 млн штук.

Анастасия Назаренко