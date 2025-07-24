53 случая возгорания мусорных контейнеров зафиксировано в Удмуртии с начала года

В Удмуртии было зафиксировано 53 случая возгораний мусорных контейнеров на площадках твердых бытовых отходов (ТБО), сообщили в ГУ МЧС по республике. Причиной всех пожаров называются умышленные действия по уничтожению имущества путем поджога. В последние дни произошло восемь возгораний контейнеров: горели баки в Ижевске на улицах Нагорная и Союзная, в селе Первомайский на улице Весенняя.

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«В общей сложности огнем уничтожены 17 пластиковых мусорных контейнеров. В одном случае поврежден легковой автомобиль “Митсубиси Лансер”, который был припаркован рядом. Такие случаи, когда огонь с контейнерной площадки перекидывается на припаркованные рядом автомобили, не редкость»,— рассказал дознаватель ведомства Сергей Нуриманов. Все материалы переданы в МВД.