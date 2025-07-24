В Краснокамске не смогли найти подрядчика для строительства боксерского зала

Конкурс на право проектирования и строительства зала бокса в Краснокамске признан несостоявшимся. На торги была подана только одна заявка, которая признана не соответствующей требованиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Одноэтажное здание боксерского зала планировалось построить на ул. Большевистской. Площадь здания составила бы 700 кв. м. Зал должен быть рассчитан на посещение 30 человек за смену.

Проектом контракта предусматривалось, что подрядчик должен разработать проект к 28 апреля 2026 года, завершить строительство — 23 января 2027 года.

Максимальная цена контракта составляла 98,4 млн руб.