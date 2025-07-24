На железнодорожных станциях Ульяновской области отмечен рекордный рост погрузки цемента

С начала 2025 года в Ульяновской области отмечен рекордный рост погрузки цемента. Об этом сообщили в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, в первой половине текущего года на станциях ОАО «РЖД» в Ульяновской области погружено 43,8 тыс. тонн цемента, что в 20 раз превышает аналогичный показатель прошлого года.

Это стало возможно благодаря возобновлению работы одного из крупных региональных грузоотправителей, который активно отгружает продукцию с железнодорожной станции Белый Ключ. За полгода со станции было отправлено 606 вагонов цемента на полигоны Горьковской и Куйбышевской магистралей.

Всего за первые шесть месяцев 2025 года погрузка в регионе составила более 1,3 млн тонн, в числе основных грузов: зерно, нефть и промышленное сырье.

Алексей Алексеев