На железнодорожных станциях Ульяновской области отмечен рекордный рост погрузки цемента
С начала 2025 года в Ульяновской области отмечен рекордный рост погрузки цемента. Об этом сообщили в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Так, в первой половине текущего года на станциях ОАО «РЖД» в Ульяновской области погружено 43,8 тыс. тонн цемента, что в 20 раз превышает аналогичный показатель прошлого года.
Это стало возможно благодаря возобновлению работы одного из крупных региональных грузоотправителей, который активно отгружает продукцию с железнодорожной станции Белый Ключ. За полгода со станции было отправлено 606 вагонов цемента на полигоны Горьковской и Куйбышевской магистралей.
Всего за первые шесть месяцев 2025 года погрузка в регионе составила более 1,3 млн тонн, в числе основных грузов: зерно, нефть и промышленное сырье.