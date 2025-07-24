Два жителя Арзамаса получили условные сроки за нелегальный алкоголь

Арзамасский горсуд признал двоих граждан виновными в производстве и продаже нелегального алкоголя (п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 и п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ). Они получили три и два с половиной года лишения свободы условно, сообщили в суде 24 июля.

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Установлено, что в сентябре — ноябре 2020 года фигуранты производили немаркированную алкогольную продукцию и разливали ее в бутылки с этикетками известных брендов. Общая стоимость нелегального алкоголя превысила 1,5 млн руб.

Оба подсудимых признали вину и раскаялись в содеянном, добавили в суде.

Галина Шамберина