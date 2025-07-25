Управляющая бывшего пермского фармацевта ищет у него оружие

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство финансового управляющего ИП Андрея Годовалова Светланы Ломакиной об истребовании сведений о зарегистрированном за ним оружии, в период начиная с 1 января 2020 года. Ходатайство было подано в рамках дела о заявлении господина Годовалова банкротом, говорится на сайте электронного правосудия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Годовалов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Андрей Годовалов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Андрей Годовалов возглавлял и был учредителем ООО «Годовалов», головной организации фармхолдинга, занимавшегося оптовыми поставками лекарств. В начале 2024 года признано банкротом. Развивавшаяся при холдинге сеть «Аптеки от склада» также свернула деятельность. Андрей Годовалов тоже вступил в процедуру банкротства, добровольно признав за собой долги на сумму свыше 4 млрд руб.

Сам Андрей Годовалов сообщал «Ъ-Прикамье», что покинул РФ в августе 2023 года, уехав за границу.