Четверых казанцев будут судить за незаконную банковскую деятельность на 1 млрд

Четверо жителей Татарстана будут судить за незаконную банковскую деятельность и незаконное образование юрлица, они оформили сделки на более чем 970 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани будут судить лже-банкиров со сделками на 1 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани будут судить лже-банкиров со сделками на 1 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу о незаконной банковской деятельности и создании фиктивных юридических лиц. Перед Вахитовским районным судом Казани предстанут Ольга Шмелева, Камила Шмелева, Игорь Шмелев и Альбина Махмутова.

По версии следствия, с января 2022 по май 2024 года обвиняемые без лицензии и регистрации вели финансовые операции через фирмы «Ремстройсервис» и «Техноинвестстрой». Помимо того, что за это время они провели сделки со средствами клиентов на сумму свыше 970 млн руб, они получили более 116 млн руб незаконной прибыли.

Камила Шмелева также обвиняется в создании фиктивных юридических лиц. Вместе с неустановленными лицами она ввела в заблуждение не менее шести граждан, убедив их стать учредителями и директорами 14 организаций для обналичивания незаконных средств.

Ольга, Камила и Игорь Шмелевы, а также Альбина Махмутова обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), а Камила Шмелева также обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица).

Влас Северин