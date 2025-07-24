В Саратове в ДТП с перевернувшимся микроавтобусом пострадали дети

Прокуратура Гагаринского района Саратова поставила на контроль выяснение обстоятельств ДТП с микроавтобусом, в результате которого пострадали несколько человек, включая несовершеннолетних. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 10:30 сегодня, 24 июля, на Саратовской кольцевой дороге в районе хутора Малая Скатовка. Там опрокинулся микроавтобус Ford. Пострадавших увезли в лечебное учреждение.

Надзорному ведомству предстоит оценить исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. По завершении проверки решат вопрос о принятии мер реагирования.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Саратовской области, микроавтобусом управлял мужчина 1964 года рождения. В результате аварии пострадали шесть пассажиров — четверо взрослых и двое несовершеннолетних.

Павел Фролов