Ректору ПНИПУ присвоили звание профессора

Ректору Пермского национального исследовательского политехнического университета Антону Петроченкову (на фото) присвоено ученое звание профессора. Как сообщает пресс-служба вуза, приказ об этом был подписан Минобрнауки РФ 18 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПНИПУ. Фото: пресс-служба ПНИПУ.

Антон Петроченков в 1999 году с отличием окончил электротехнический факультет ПНИПУ. В 2003 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, в 2020 году – на соискание ученой степени доктора технических наук.

Занимал должность заведующего кафедрой микропроцессорных средств автоматизации ПНИПУ, был проректором по образовательной деятельности. 26 июня 2024 года конференция работников и обучающихся вуза избрала господина Петроченкова ректором.