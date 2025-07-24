Новая техника на вооружении ООО «Башкирэнерго»

Центральные и Белорецкие электрические сети ООО «Башкирэнерго» получили новые мульчеры на гусеничном ходу. Они предназначены для расчистки охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. Новая техника отечественного производства и превосходит по производительности предыдущие модели. Мульчеры отличаются повышенной проходимостью, производительностью и функциональностью. Они способны обрабатывать большие объемы древесно-кустарниковой растительности за короткий промежуток времени.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Использование современной техники позволит освободить бригады от выполнения неквалифицированной работы и повысить производительность труда линейного персонала по поддержанию ВЛ в технически исправном состоянии. Это, в свою очередь, приведет к повышению надежности электроснабжения потребителей и снижению количества аварийных отключений.

ООО «Башкирэнерго»