Чиновники Липецкой области получат 185 млн рублей за «достигнутые результаты»

Липецкий областной совет депутатов на внеочередном заседании проголосовал за изменения в областной бюджет на 2025, 2026 и 2027 годы, предполагающие направление 185 млн руб. дотаций из федерального бюджета — гранта «за достигнутые Липецкой областью результаты по социально-экономическим показателям» — на «поощрение региональных и муниципальных команд».

Законопроект на заседании представила и.о. министра финансов Липецкой области Светлана Володина.

Кто именно войдет состав команд, будет определено нормативным правовым актом области в соответствии с постановлением правительства России.

Отвечая на вопрос депутатов фракции КПРФ, Светлана Володина сообщила, что состав команд для прошлогоднего аналогичного поощрения представляет собой «информацию, которая имеет определенный круг пользователей».

Юрий Голубь