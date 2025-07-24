В Ульяновске осуждены 9 членов ОПГ наркосбытчиков

Ленинский районный суд Ульяновска вынес приговор по делу о незаконном сбыте наркотиков с использованием интернета. Девять жителей региона, включая пять женщин и четырех мужчин, признаны виновными в организации и попытке продажи запрещенных веществ в значительном и особо крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что с осени 2023 по весну 2024 года группа получала указания через мессенджеры и размещала наркотики в тайниках Димитровграда и областного центра. Летом 2023 года в результате спецоперации все участники были задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

Суд приговорил обвиняемых к лишению свободы на сроки от 4,5 до 11 лет. Фигуранты уголовного дела будут отбывать наказание в колониях общего, строгого и особого режимов.

Георгий Портнов