Для участников СВО с ПТСР разработают новые программы реабилитации

Фонд «Защитники Отечества» и Главное военно-медицинское управление разработают новые программы реабилитации для участников СВО с посттравматическим стрессовым синдромом (ПТСР). Об этом рассказала председатель фонда Анна Цивилева.

В июне 2024 года госпожа Цивилева говорила, что ПТСР диагностируется у 20% обратившихся в организацию военнослужащих. По ее словам, оставшиеся 80% работают с социальными психологами, в число которых входят педагоги-психологи, МЧС-психологи, а также специалисты по этому направлению из МГУ. Прежде всего речь идет о помощи таким пациентам с выстраиванием межличностных и семейных отношений, указывала глава фонда.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что с июня 2023 года по февраль 2025 года в российские медучреждения за психиатрической помощью обратилось более 80 тыс. участников боевых действий и членов их семей. По его словам, самых тяжелых пациентов наблюдают в реабилитационном центре в институте имени В. П. Сербского.

Полина Мотызлевская