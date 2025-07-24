Мэрия Стерлитамака заплатит 1,9 млн рублей бизнесмену из Перми за поставку елей

Подконтрольное администрации Стерлитамака МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения» заключило с пермским предпринимателем Никитой Гирвидзом контракт на поставку 650 елей. Деревья будут высажены в качестве живой изгороди вокруг парка имени Кирова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Стоимость контракта, подписанного по итогам электронного аукциона, составила около 1,9 млн руб., средства будут выделены из городского бюджета, следует из документации на сайте госзакупок.

Парк имени Кирова был разбит на месте каменного Казанского собора, снесенного в 1938 году. В 1946 году был установлен памятник российскому революционеру и партийному деятелю Сергею Кирову, в 1998 году скульптура была снесена. Сейчас в парке действует часовня, построенная в 2024 году.

Ранее парк был обнесен чугунным забором на кирпичной кладке. Часть ограды была бесследно утеряна. В мае этого года сити-менеджер Стерлитамака Эмиль Шаймарданов предложил заменить забор деревьями. «Существующий забор не подлежит восстановлению, кирпичная кладка полностью разрушена, кирпич крошится»,— писал чиновник по итогам встречи с местными общественниками.

Никита Гирвидз зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в 2022 году. По данным Rusprofile, занимается ландшафтным благоустройством. Основным заказчиком его услуг является МКУ «Горзеленстрой» мэрии Перми.

Идэль Гумеров