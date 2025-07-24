Самарский облсуд отклонил жалобу болельщика, оштрафованного за проход на матч по чужому билету

Самарским областным судом оставлено без изменения постановление судьи Кировского районного суда в отношении болельщика, который был привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Об этом сообщили сегодня в облсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, гражданин М. при входе на официальное спортивное соревнование не представил действующую персонифицированную карту болельщика, оформленную в установленном порядке на его имя.

Входной билет, который болельщик имел при себе, был оформлен на другое лицо, что является нарушением правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

За эти действия М. был подвергнут административному наказанию в виде штрафа, который попытался обжаловать в облсуде. Но суд оставил его жалобу без удовлетворения.

Алексей Алексеев