Объем инвестиций в драгметаллы в Челябинской области за год вырос на 19%

По данным на июнь 2025 года, жители Челябинской области хранили на обезличенных металлических счетах в Сбере драгоценные металлы на общую сумму 6,4 млрд руб. Это на 19% больше, чем год назад, сообщает пресс-служба челябинского отделения Сбербанка

За первое полугодие южноуральцы приобрели 80,7 кг драгоценных металлов на общую сумму 79,4 млн руб. Чаще всего они выбирали золото в качестве инвестиций — от всей суммы покупок оно занимает долю в 84%. На серебро пришлось 8%, на платину — 5%, на палладий — 3%.

Виталина Ярховска