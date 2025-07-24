В Самаре директора школы наказали за тяжелое травмирование завхоза

Прокуратура Кировского района организовала проверку по информации о несчастном случае в школе № 95 «Кадет». Там отключавший электрощит завхоз получил удар током, упал со стремянки и ударился головой и плечом об пол. Его здоровью был причинен тяжкий вред, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Расследование несчастного случая показало, что в нарушение норм трудового законодательства руководство школы допустило работника к исполнению должностных обязанностей без обучения правилам электробезопасности.

В отношении директора учреждения было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда». По результатам его рассмотрения руководителя оштрафовали на 5 тыс. руб.

В настоящее время администрацией школы проведены обучение по электробезопасности заведующего хозяйством и внеплановый инструктаж по охране труда всех работников. Пострадавшему мужчине компенсирован причиненный в результате несчастного случая вред.

Алексей Алексеев