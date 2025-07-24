В Октябрьском построят клинику за 57 млн рублей

ООО «Медцентр-С», планирующее построить медклинику в Октябрьском стоимостью 57 млн руб., получит господдержку, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Башкирии.

«Комплексная работа включила в себя анализ запрашиваемого земельного участка на соответствие целям проекта и требованиям природоохранного законодательства, наличие обременений, возможность обустройства подъездных путей, а также проработку подключения объекта к инженерной инфраструктуре с ресурсоснабжающими организациями»,— отметили в пресс-службе.

Открыть клинику планируется в 2028 году. Будет создано 15 рабочих мест.

В июне проект включили в перечень приоритетных.

ООО «Медцентр-С» зарегистрировано в Октябрьском в мае 2021 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем является Олег Соколов. В 2024 году выручка компании составила 5,6 млн руб., чистая прибыль — 4,3 млн руб.

Венера Хисамова