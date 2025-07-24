В Хабаровске пошли под суд двое обвиняемых в уничтожении музыкального театра

СУ СКР по Хабаровскому краю завершило расследование резонансного уголовного дела о пожаре, уничтожившем здание Краевого академического музыкального театра в октябре 2024 года. Прокуратура региона утвердила обвинение двум работникам подрядной организации, сообщили «Ъ» в надзорном органе.

Начальнику участка стройкомпании инкриминируется организация незаконной миграции (ч. 2, ст. 322.1 УК РФ) и нарушение правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1, ст. 216 УК РФ), а его рабочему — уничтожение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).

По версии следствия, во время капитального ремонта крыши в августе—октябре прошлого года подрядчик привлек к работе неквалифицированных мигрантов. Некоторые из них находились в РФ нелегально. Как уточняет СУ СКР, начальник участка нарушил требования пожарной безопасности, когда поручил рабочим разместить горючие материалы. 3 октября один из рабочих по поручению начальника, но без подготовки места проведения огневых работ начал использовать сварочный аппарат. Это привело к возгоранию. Пожар охватил все строение, оно было полностью уничтожено. Ущерб превысил 980 млн руб.

На имущество обвиняемых наложен арест. Материалы дела направлены в Центральный районный суд Хабаровска.