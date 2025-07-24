Два новых здания пожарных депо открыли на севере Нижегородской области

В Уренском округе на севере Нижегородской области 23 июля 2025 года открыли два новых здания пожарных депо — 161-й и 165-й пожарных частей. Они расположены в поселках Арья и Уста, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Арье пожарно-спасательная часть обслуживает 27 населенных пунктов с населением более 5 тыс. человек. В район выезда 165-й части, расположенной в Усте, входит 31 населенный пункт, где проживает более 3 тыс. человек.

Присутствующий на открытии замгубернатора Нижегородской области Петр Банников также вручил личному составу 165-й части два новых пожарных автомобиля.

Галина Шамберина