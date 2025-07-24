На Ставрополье в 1,5 раза снизилось число укушенных клещами

За прошедшую неделю в Ставропольском крае зафиксировано 79 случаев укусов клещей населения, что в полтора раза меньше показателя на начало июня 2025 года. Об этом сообщает ГТРК «Ставрополье».

При этом на 10 человек увеличилось количество пациентов с диагностированным клещевым боррелиозом — всего 61 случай. Опасную болезнь выявили в Ставрополе, Кисловодске и Шпаковском округе. Количество заболевших крымской геморрагической лихорадкой осталось на том же уровне.

В регионе продолжается противоклещевая обработка территорий и животных, инсектициды распылили на площади более 35 тысяч квадратных метров. От клещей обработали почти 400 тысяч голов крупного и500 тысяч мелкого скота.

Наталья Белоштейн