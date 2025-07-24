В Саратовской области с начала года насмерть отравились алкоголем 98 человек

В Саратовской области за первые шесть месяцев этого года отравление пищевой и непищевой спиртосодержащей продукцией стало причиной смерти 98 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

С начала 2025 года таких случаев отравления было выявлено 233. За такой же период прошлого года в регионе зафиксировали 300 отравлений, из которых 135 оказались смертельными.

С января по июнь этого года в Саратовской области выявили 205 случаев отравления чистым этиловым спиртом. В 87 из них люди погибли. У четырех человек обнаружили отравление суррогатами алкоголя.

Павел Фролов