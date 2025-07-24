Покушение на журналиста раскрыли спустя 15 лет

В Самаре и Тольятти следователи регионального управления СКР совместно с сотрудниками ГУУР МВД, центрального аппарата и регионального подразделения ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии задержали членов банды «Сиротинские». Им, в том числе, предъявлено обвинение в покушении на жизнь самарского журналиста и политтехнолога Эрнеста Старателева в сентябре 2010 года. Почти 15 лет назад бандиты нанесли ему 15 ножевых ранений. При этом уголовное дело тогда было возбуждено по ст. 111 УК РФ «Нанесение тяжких телесных повреждений». Суд поместил «Сиротинских» под стражу. Заказчики нападения устанавливаются.

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По данным «Ъ-Волга», суд арестовал семерых обвиняемых в участии в преступном сообществе «Сиротинские». Дома у них проведены обыски, изъято оружие, технические средства, цифровые устройства, документы и другие вещдоки. При этом, по информации «Ъ-Волга», серия задержаний и арестов началась около месяца назад, когда силовики пришли к Александру Махно. Как сообщили в следственном управлении СКР по Самарской области, «в зависимости от роли и степени участия каждого» членам банды предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более человек (по ч. 3 ст. 30, пп. «а, б, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), убийстве, совершенном организованной группой и сопряженном с бандитизмом (пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и участии в устойчивой вооруженной группе (ч. 2 ст. 209 УК РФ).

По данным следствия, все семеро в разное время вошли в состав «незаконного вооруженного формирования, действовавшего с середины девяностых годов до настоящего времени на территории Самарской области». Некоторые из них неоднократно привлекались к уголовной ответственности за соучастие в преступлениях. Лидером банды считается Игорь Сиротенко. В апреле этого года его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Годом ранее силовики задерживали Игоря Сиротенко по подозрению в организации поджога павильона ритуальных услуг в Самаре в ноябре 2022 года, однако тогда ему удалось избежать ареста.

В рамках новых дел следствие, в том числе, установило, что 24 сентября 2010 года «Сиротинские» совершили покушение на самарского журналиста, политтехнолога, основателя газеты «Самарская панорама» и телеведущего Эрнеста Старателева. В подъезде своего дома в Самаре он получил 15 ножевых ранений, после чего попал в реанимацию и был прооперирован. В тот период город готовился к выборам мэра. Эрнест Старателев выступал с критикой одного из четырех кандидатов и действующего главы города — Виктора Тархова. По данным журналиста, политик имел связи с криминальными кругами. Кроме того, в своей программе «Кстати» на телеканале РИО журналист раскритиковал «непомерные» для населения цены на услуги захоронения, которые оказывали подведомственные городской администрации предприятия. На покушение отреагировал уполномоченный по выборам и депутат Госдумы Александр Хинштейн (сейчас занимает пост врио главы Курской области). Политик рассказал СМИ, что, по его данным, накануне нападения представители команды Тархова попросили Эрнеста Старателева не публиковать собранные материалы о распродаже городского имущества. Кроме того, в Самару прилетел тогдашний депутат Госдумы и секретарь Союза журналистов России Борис Резник. На пресс-конференции по поводу нападения на самарского журналиста Борис Резник заявил, что Союз журналистов России не воспринимает подобные реакции на свой труд и будет требовать профессиональной серьезной работы от правоохранительных органов.

По итогам выборов в октябре 2010 года Виктор Тархов набрал 18,26% голосов избирателей. Мэром Самары был избран Дмитрий Азаров с 66,94% голосов. В феврале 2025 года стало известно о гибели Виктора Тархова и его супруги Натальи Тарховой. В убийстве из корыстных целей призналась их 30-летняя внучка Екатерина Тархова, которая находится под арестом.

Как отметили в СУ СКР по региону, следователи совместно с сотрудниками ГУК СК России и ФСБ России проверяют, кто из числа действующих и бывших сотрудников правоохранительных структур и органов власти оказывал покровительство банде. «Выявляются факты их совместной преступной деятельности в целях хищения бюджетных средств на территории региона и совершения иных экономических преступлений», — говорится в сообщении ведомства. Расследование уголовных дел — на контроле у руководителей силовых ведомств региона и центральных аппаратов СК, ФСБ и МВД России.

В беседе с «Ъ-Волга», Эрнест Старателев не стал предполагать, кто может быть заказчиком покушения на его жизнь 15 лет назад.

Сабрина Самедова